В Калабрии растет число жертв паводка

В Италии растет число жертв внезапного паводка горной реки Раганелло близ Национального парка Поллино в Калабрии. По последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек. Спасательные работы ведутся уже больше суток: трагедия в ущелье разыгралась в считанные минуты. Сколько туристов находилось близ реки, неизвестно: на сегодня сообщается о десятке раненых, в том числе и о ребенке с симптомами сильного переохлаждения.

Карло Танси, глава спасательной службы Калабрии: "Ущелье Раганелло - это такой высокий и узкий стакан, его глубина достигает километра. Так вот, он в считанные минуты оказался заполненным водой. Находившиеся там туристы вылетали из ущелья, как пули, некоторых нашли в трех километрах".

Горная река Раганелло быстро вышла из берегов из-за недавних бурных дождей. Спасатели считают, что в ущелье могут оставаться люди, зацепившиеся за скалы, их ищут, с помощью вертолетов.