"Пражская весна" в вопросах и ответах

После Второй мировой войны Чехословакия (современные Чехия и Словакия) находилась под идеологическим влиянием Советского Союза. Однако после смерти Сталина в 1953 году это влияние стало постепенно угасать.

К 1967 году в Чехословакии стали всё чаще раздаваться призывы в тому, чтобы внести изменения в экономику. Вскоре в стране пришло осознание, что без политических свобод изменить экономическую модель невозможно.

События до "Пражской весны"

В 1968 году главой Коммунистической партии Чехословакии стал Александр Дубчек, который выступал за свободу слова и децентрализацию власти. В стране начали появляться независимые журналы, на телевидении разрешили вести политические дебаты.

В экономике тоже произошли изменения: фермерам разрешили вступать в независимые кооперативы и самим решать, что и как производить.

Реформы Дубчека стали называть "социализм с человеческим лицом".

Что случилось во время "Пражской весны"?

Дубчек старался убедить Москву в том, что эти перемены не угрожали отношениям между двумя государствами. Но в июле 1968 года Советский Союз, во главе которого на тот момент находился Леонид Брежнев, предостерег Чехословакию от дальнейших реформ.

Протесты против влияния СССР на экономические процессы в Чехословакии приняли форму демонстраций на Вацлавской площади в Праге и в Братиславе.

После того, как Дубчек отказался уступать, 21 августа 1968 года на территорию Чехословакии ввели войска пяти стран - членов Варшавского договора. Военным структурам Чехословакии было запрещено реагировать на вторжение.

По разным оценкам, за время "Пражской весны" погибло от 82 до 137 человек. Среди погибших - 11 советских военнослужащих.

После событий в Чехословакии

Реформы были приостановлены, Дубчека и других членов чешского руководства доставили в Москву для переговоров. После возвращения в Прагу он оставался у власти до апреля следующего года.

Вторжение в Чехословакию вызвало неоднозначную реакцию в Советском Союзе. В поддержку "Пражской весны" 25 августа 1968 года на Красную площадь вышли 8 человек с плакатами в поддержку чешских реформ, тем самым фактически положив начало диссидентскому движению в СССР.