"Пражская весна" 50 лет спустя

В Чехии вспоминают события «Пражской весны» 1968 г. В 50-ю годовщину ввода советских войск в Праге прошли памятные мероприятия, а также акция протеста против советской и российской агрессии.

Участники митинга у российского посольства рассматривают Москву как угрозу суверенитету других государств. Организатор акции Томаш Пешински объясняет: «Мы хотим напомнить, откуда исходила и исходит агрессия: из Москвы, из Кремля. Даже сегодня, когда Советского Союза больше нет, остаётся Россия, которая продолжает прежнюю политику и угрожает другим странам, в том числе Чешской республике».

Тем временем лишь треть россиян знает о событиях 50-летней давности. Об этом свидетельствуют результаты опросов «Левада-центра». 46% респондентов признали, что ничего не знают о «Пражской весне», еще 22% «что-то слышали», но ничего точно сказать не могут.

При этом каждый третий полагает, что Советский Союз поступил правильно, введя свои войска в Чехословакию, и лишь 19% не согласны с таким решением Москвы.

Сотни тысяч солдат и 7 тысяч танков советского блока вошли в Чехословакию в ночь на 21 августа 1968. Этому предшествовала серия демонстраций с антисоветскими лозунгами, с требованиями политических свобод и демократии.

Несмотря на попытки партизанского противостояния, Москва установила контроль над ситуацией в стране, а лидеры чехословацкой компартии согласились на фактическое ограничение суверенитета.