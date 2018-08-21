В Праге у посольства России десятки людей провели в понедельник акцию, приуроченную к 50-летию введения в Чехословакию войск стран Организации варшавского договора с преимущественно советским контингентом.
Август 68: Прага не забыла
Август 68: Прага не забыла
По словам организаторов демонстрации, ее цель - не только вспомнить случившееся полвека назад, но и предупредить о потенциальной угрозе, исходящей из Москвы.
Томаш Пезнински, один из организаторов акции: "Мы хотим напомнить об агрессии, исходящей из Москвы, Кремля даже сегодня, когда СССР нет, а есть Россия. Так вот, это может быть опасно для ряда стран и Чешской республики".
Опрос, проведенный в канун годовщины негосударственным исследовательским институтом "Левада-Центр" показал: лишь половина россиян знает о вводе советских войск в Чехословакию, положившем конец реформам "Пражской весны". Треть респондентов считают действия Москвы полувековой давности "оправданными".