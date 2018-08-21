Папа Франциск пообщается с жертвами священников-педофилов в ходе его визита в Ирландию, где открывается 9-я Всемирная встреча семей - традиционный форум Римско-католической церкви. Встреча состоится без камер и микрофонов, заявил во вторник пресс-секретарь Ватикана, на следующий день после публикации Святым престолом призыва понтифика разоблачать священников-педофилов и не допускать укрывательства их преступлений.
Ирландия: Франциск встретится с жертвами педофилов
Ирландия: Франциск встретится с жертвами педофилов
В своем послании Папа Римский вновь попросил прощения от имени Римско-католической церкви за грехи священников-педофилов. Он привел слова из Первого послания к коринфянам апостола Павла, в котором святой сравнивает людей в церкви с органами единого тела: "Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены".
Призыв к Святому Духу "ниспослать верующим благодать, чтобы покаяться и мужественно бороться с преступлениями и жестоким обращением" - глава Римско-католической церкви озвучил также в Твиттере.
Обратиться во всем прихожанам церкви, а не только к ее иерархии, Папа Франциск решил после публикации на прошлой неделе 880-страничного доклада большой коллегии присяжных американского штата Пенсильвания. В тексте приводятся доказательства 1000 случаев насилия над детьми со стороны 300 служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов.
Франциск заверил, что порочная практика осталась в прошлом, но призвал не забывать о причиненном зле, чтобы подобное больше не повторялось.