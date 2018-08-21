Ирландия: Франциск встретится с жертвами педофилов

Папа Франциск пообщается с жертвами священников-педофилов в ходе его визита в Ирландию, где открывается 9-я Всемирная встреча семей - традиционный форум Римско-католической церкви. Встреча состоится без камер и микрофонов, заявил во вторник пресс-секретарь Ватикана, на следующий день после публикации Святым престолом призыва понтифика разоблачать священников-педофилов и не допускать укрывательства их преступлений.