ООН почтила память Аннана
Генеральная ассамблея ООН почтила память бывшего генерального секретаря организации Кофи Аннана.
Бывший глава ООН скончался в возрасте 80 лет. Он возглавил ООН в 1997 году и руководил организацией в течении 10 лет. В 2001 году Кофи Аннан был удостоен Нобелевской премии мира.
Кофи Аннан был первым чернокожим лидером организации.
В ООН отмечают огромный вклад Аннана в борьбу с ВИЧ в глобальных масштабах. В 2012 году его назначили спецпосланником ООН по вопросу разрешения конфликта в Сирии.