Срочная новость

Срочная новость

ООН почтила память Аннана

no comment

ООН почтила память Аннана

Генеральная ассамблея ООН почтила память бывшего генерального секретаря организации Кофи Аннана.

Бывший глава ООН скончался в возрасте 80 лет. Он возглавил ООН в 1997 году и руководил организацией в течении 10 лет. В 2001 году Кофи Аннан был удостоен Нобелевской премии мира.

Кофи Аннан был первым чернокожим лидером организации.

В ООН отмечают огромный вклад Аннана в борьбу с ВИЧ в глобальных масштабах. В 2012 году его назначили спецпосланником ООН по вопросу разрешения конфликта в Сирии.

Другие No Comment