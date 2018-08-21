Наводнение в Керале: улыбка сквозь слезы

Сейчас жители индийского штата Керала Пушплата и Абхилаш вместе с двумя детьми ночуют в центре временного содержания. Им пришлось покинуть свой дом из-за сильнейшего за 100 лет наводнения, которое уже унесло жизни порядка 400 человек. В этот вторник Абхилаш и его жена пришли посмотреть, как сейчас выглядит их дом. Они рассказывают, что постройка была затоплена почти до второго этажа.

"Я пришел, чтобы убраться. Пока мы не можем сюда вернуться из-за зловонного запаха. Кроме того, может начаться вспышка болезней. Как минимум две недели нам придется пожить в другом месте. Всё разрушено, питьевой воды нет. Все инструменты и кухонные приборы тоже исчезли", - делится переживаниями Абхилаш. Но все же повод для радости у него тоже есть: все их четыре собаки пережили наводнение и с радостью встретили хозяев на пороге дома.