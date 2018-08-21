Спасательная операция на глубине

Обычный урок дайвинга на восточном берегу Австралии превратился в спасательную операцию. Инструктор Иньяки Айспун опубликовал в социальных сетях кадры, на которых видно, как он пытается выручить из беды песчаную акулу: в ее пасти застряла рыболовецкая сеть. Операция увенчалась успехом только со второй попытки.

По словам мужчины, он был очень счастлив от того, что помог акуле "избежать мучительной смерти". Иньяки уверен, что был обязан прийти на помощь в этой ситуации. Он говорит, что в тот момент, когда приблизился к рыбе, забыл обо всех страхах: "После спасения акула подплыла ко мне и посмотрела на меня так, как будто хотела сказать "спасибо", - добавил Иньяки.