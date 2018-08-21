Последний нацист депортирован из США в Германию

Последний из ныне живущих нацистских добровольцев в срочном порядке депортирован из США в Германию. Тем не менее, процесс депортации занял более 14 лет.

Сегодня Якову Палию - 95, он уже много десятилетий проживал в нью-йоркском районе Куинс. В годы Второй мировой войны он служил охранником в исправительно-трудовом лагере Травники.

В заявлении Белого дома, опубликованном во вторник, после того, как Палий ступил на немецкую почву, говорится, что президент Дональд Трамп высоко оценил действия иммиграционной службы США по "выдворению этого военного преступника с территории Соединенных Штатов".

"Несмотря на решение суда о его депортации ещё в 2004 году, все прошлые президентские администрации не смогли выдворить Палия [из США], - говорится в заявлении Белого дома. - Чтобы гарантировать обещанную свободу и защиту жертвам Холокоста и их семьям, президент Трамп счёт приоритетным депортацию Палия".

Яков Палий долгое время жил в США, работая копировальщиком, а позднее в качестве пенсионера. Около 30 лет назад следопыты обнаружили его имя в старом нацистском перечне добровольцев, а ещё одна бывшая охранница концлагеря сообщила, что "он живет где-то в США".

Гимлер приветствует добровольцев в лагере Травники (лето 1942 г.)

Американское гражданство Якова Палия было отозвано ещё в 2003 году на основании "преступлений, совершенных в военное время, нарушений прав человека и подделку иммиграционных документов". В этом году конгрессмены от штата Нью-Йорк настоятельно рекомендовали Дональду Трампу выслать Палия из страны.

Его участие в преследовании заключённых концлагеря подтвердил Федеральный суд США, хотя обвинительное заключение не указывает на его непосредственное участие в убийстве узников лагеря смерти.

Яков Палий родился в 1923 году в восточной Польше (ныне - Западная Украина). Он иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957, при этом скрыв от властей факт работы на нацистов, указав, что в годы Второй мировой войны трудился на на заводе и на ферме.

Когда в дверь его дома в 1993 году постучали следователи Минюста США, Палий рассказал им: "Я бы никогда не получил визу [в США], если бы сказал правду. Лгали все".

Позднее в ходе допросов Яков Палий признал, что находился в нацистском тренировочном лагере в Травниках, на территории оккупированной немцами Польши. Позднее в качестве охранника он работал в исправительно-трудовом лагере Травники.

Еврейские заключённые лагеря Травники

Согласно информации "Музея памяти Холокоста" в США, этот лагерь стал частью нацистской операции «Рейнхард» по истреблению евреев и цыган, проживавших в оккупированной Германией Польше. По некоторым данным, в результате операции погибли более 2 миллионов евреев и около 50 тысяч цыган.

3 ноября 1943 года бригады СС и подразделения нацистской полиции расстреляли около 6.000 еврейских заключенных в лагере Травники, в результате бойни погибли практически все узники лагеря.

Как заявил Яков Палий, его заставили быть охранником в концлагере.

"В качестве охранника исправительно-трудового лагеря Травники и предотвращая побег заключенных в лагере евреев, Палий в годы работы на нацистов сыграл важнейшую роль в обеспечении того, чтобы еврейские жертвы лагеря не смогли избежать своей участи от рук нацистов", говорится в заявлении Белого дома.

После осуждения в США, из-за отказа Германии, Польши и Украины принять на себя его экстрадицию, Яков Палий продолжал, лишённый американского гражданства, жить в своём двухэтажном кирпичном доме в нью-йоркском районе Куинс вместе со своей 86-летней супругой. Его безнаказанность продолжала возмущать местную еврейскую общину, которая неоднократно на протяжении многих лет устраивала пикеты у стен его дома с лозунгами вроде: «Ваш сосед - нацист!»

Конвоиры и охранники лагеря Травники из числа добровольцев

Министерство иностранных дел Германии выступило с заявлением о том, что своим согласием на депортацию Палия страна подтверждает свою "моральную ответственность". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что все, кто "совершил ужасные преступления от имени немцев" будут привлечены к ответственности.

Министерство внутренних дел и министерство юстиции Германии, как и офис канцлера Ангелы Меркель, пока никак не прокомментировали экстрадицию, и потому непонятно, что далее произойдёт с Яковом Палием. Немецкие СМИ сообщили, что после перелёта из США он был доставлен на машине скорой помощи в дом престарелых.

Представители немецкой прокуратуры ранее заявляли, что у них нет достаточного количества доказательств, чтобы обвинить Палия в военных преступлениях. Его депортация стала первой c 2009 года, когда Германия согласилась принять проживавшего в Огайо Джона (Ивана) Демьянюка, также обвинённого в сотрудничестве с нацистами в годы войны. Любопытно, что он также проходил обучение в лагере Травники. В 2011 году он был признан виновным в причастности к более чем 28.000 убийств и скончался через 10 месяцев в возрасте 91 года, в ожидании апелляции по его делу.

Между тем, Польша добивается от США экстрадиции Майкла Каркока, в прошлом - Михаила Каркоця, уроженца украинского Луцка. В 1940-е гг. он был одним из командиров дивизии СС "Галичина", и, по данным польских властей, участвовал в истреблении мирного населения и сожжении деревень.