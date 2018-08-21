"Жёсткая экономия": стратегия выживания

Политика "жёсткой экономии" стала тяжелым испытанием для греческих семей. Но, по мнению многих, традиционные семейные ценности помогли грекам продержаться в трудные годы. Вана и Йоргос создали семью именно в это время. В начале кризиса у каждого из них была работа и они не подозревали, что их ждет впереди.

Йоргос Андрианопулос: "Я бухгалтер. В 2009 г. я работал в крупной пищевой компании. За следующие 7-8 лет мой контракт меняли три раза, снижая зарплату, и в конце концов уволили. После этого мне было очень трудно найти работу, несмотря на прекрасное резюме и опыт работы. Работу я нашёл только месяц назад".

Ване повезло. Она сохранила работу, несмотря на массовые сокращения. Вана Руссой: "У нас в компании было несколько волн сокращений. Ситуация была очень трудной, потому что увольняли людей с одним или двумя детьми. Нередко без работы оставались сразу оба родителя. Последней надеждой были родители-пенсионеры, который сами оказались в очень тяжелом положении, потому что их пенсии сократили в два раза, как, например, у моих родителей. Поэтому сильно помочь они не могли".

С трудностями столкнулись люди самых разных профессий и возрастных категорий. Всем им пришлось затянуть пояса. Вана Руссой: "Мы стали мыслить совсем по-другому. Нам пришлось отказаться от прежнего образа жизни и в очень многом себя ограничить. Было очень тяжело. Но в любящей семье все помогают друг другу. Если раньше люди покупали еду в супермаркетах тележками, то теперь стали ограничиваться небольшими корзинками. Только самое необходимое: молоко, немного сыра, ветчины и всё".

Хотя официально период "жёсткой экономии" завершился, оптимизма у греков не прибавилось. Греция по-прежнему будет соблюдать взятые перед кредиторами жёсткие фискальные обязательства.