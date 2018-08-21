Решение об экстрадиции Valtonyc откладывается

Суд первой инстанции бельгийского города Гента отложил до начала сентября принятие решение об экстрадиции испанского рэпера Valtonyc. Судьи заявили, что хотят изучить все документы, которые предоставила защита, а также выслушать дополнительные доводы прокуратуры.

На родине музыкант был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за то, что в своих текстах прославлял терроризм и угрожал членам королевской семьи. В мае рэпер бежал в Бельгию – как раз тогда, когда истекал десятидневный срок, в течение которого он должен был явиться в тюрьму для отбывания наказания.

"Я доволен, поскольку судьи не поддержали запрос на автоматическую экстрадицию. Значит, обсуждение продолжится. Надеюсь, бельгийский суд проявит независимость. Я думаю, что все так и будет", - заявил после суда сам музыкант.

В мае Испания выдала евроордер на задержание Valtonyc. Через полтора месяца суд Бельгии принял решение оставить музыканта на свободе, но на время разбирательств ему запрещено покидать территорию страны.

Адвокаты рэпера, один из которых защищал также интересы экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, настаивают на том, что их подзащитный в своих песнях лишь высказывал собственную точку зрения.

Ана Ласаро Бош, Euronews: "До того, как суд Бельгии вынесет вердикт, необходимо ответить на один вопрос: о чем же всё-таки идет речь - о преступлении, как считает испанское правосудие, или о наступлении на свободу слова, на чем настаивает сторона защиты?"