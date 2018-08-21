Обсуждение условий "брексита" входит в финальную стадию. Об этом сообщил главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье. Он заявил, что вариант под названием "жесткий брексит" отложен в сторону, но в то же время политик признает, что к этому сценарию тоже нужно быть готовыми. В свою очередь министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС Доминик Рааб настроен более оптимистично:
"Брексит": соглашение должно быть к ноябрю
"Брексит": соглашение должно быть к ноябрю
"Нам еще есть, что обсуждать. У нас состоялся откровенный разговор. Мы чувствуем, что смогли показать свои амбиции, энергию и прагматизм. Я знаю, насколько Мишель предан идее достичь соглашения. Я уверен, что если обе стороны продемонстрируют прагматизм, амбиции и энергию, то в октябре мы заключим сделку".
Одним из главных камней преткновения остается вопрос о границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Брюссель настаивает на том, чтобы Белфаст сохранил членство в Таможенном союзе и доступ к единому европейскому рынку. Но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство не согласится на создание новой границы внутри Соединенного Королевства.
Мишель Барнье: "Мы договорились, что с этого момента Евросоюз и Великобритания непрерывно будут вести переговоры. Как я уже отмечал в июле, в обсуждении вопросов, касающихся внешней политики и безопасности, мы продвинулись намного дальше, чем в обсуждении экономических отношений".
Времени остается все меньше. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта следующего года. Но Мишель Барнье заявил, что соглашение должно быть достигнуто максимум к началу ноября.