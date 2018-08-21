"Брексит": соглашение должно быть к ноябрю

Обсуждение условий "брексита" входит в финальную стадию. Об этом сообщил главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье. Он заявил, что вариант под названием "жесткий брексит" отложен в сторону, но в то же время политик признает, что к этому сценарию тоже нужно быть готовыми. В свою очередь министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС Доминик Рааб настроен более оптимистично: