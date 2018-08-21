Очередной победой Пекина назвали обозреватели подписание во вторник меморандума об установлении дипломатических отношений между КНР и Сальвадором.
Сальвадор предпочёл КНР Тайваню
Сальвадор предпочёл КНР Тайваню
Под документом поставили подписи министр иностранных дел Поднебесной Ван И и его сальвадорский коллега Карлос Кастанеда. Ранее президент Сальвадора объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем.
"Сальвадор принял политическое решение - взять на себя обязательства соблюдать принцип "одного Китая" и установить дипломатические отношения с Китаем без каких-либо предварительных условий", - заявил глава МИДа КНР Ван И.
По словам главы МИДа Сальвадора Карлоса Кастанеды, перед тем, как пойти на этот шаг, власти латиноамериканской страны проанализировали "внешне- и внутриполитическую ситуацию с учетом национальных интересов". В свою очередь глава МИДа Тайваня увязал разрыв дипотношений с тем, что руководство Сальвадора неожиданно запросило "астрономическую сумму" в качестве финансовой помощи.
"У Сальвадора за плечами долгая историю борьбы, - заявил в свою очередь Кастанеда, - мы никогда не боялись принимать вызовы, надеясь способствовать благополучию в мире".
КНР считает Тайвань своей провинцией, имеющей особый статус. С тех пор, как в мае о разрыве отношений с ней объявили Доминиканская республика и Буркина-Фасо, сегодня Тайвань признают лишь 17 государств.