Мусульмане всего мира начинают отмечать многодневный праздник Ид аль-адха. В России этот праздник известен под тюркским названием Курбан-байрам. Он является кульминацией хаджа — паломничества в Мекку.
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
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Мусульмане отмечают Курбан-байрам
В переводе на русский Ид аль-адха и Курбан-байрам означает праздник жертвоприношения. В первый день праздника мусульмане режут миллионы баранов, коров, буйволов и верблюдов, мясом которых принято делиться с нищими и обездоленными.
Совершающие хадж паломники в этот день направляются в долину Мина, расположенную в 25 километрах от Мекки, где совершают ритуал побивания камнями шайтана, бросая камни в стены, называемые Джамарат.
По возвращении в Мекку паломники обходят Каабу — святыню мусульман в виде кубической постройки, стоящей во внутреннем дворе Запретной мечети.