Eagles - снова самые продаваемые

Сборник первых хитов калифорнийской рок-группы Eagles снова стал самым продаваемым альбомом всех времен, обойдя "Триллер" Майкла Джексона. Такие данные обнародовала в понедельник Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Согласно ее подсчетам, выпущенный в 1976 году диск "Greatest Hits 1971-75", в состав которого входят лучшие композиции первых 4 альбомов группы, был распродан тиражом в 38 миллионов экземпляров, тогда как "Триллер" - лишь 33 миллиона.

Как отмечают обозреватели, занимавший до 2009 года первое место альбом Eagles отвоевал эту позицию благодаря включению в выборку не только проданных дисков, но и прослушиваний на сервисах потокового видео.

"Мы признательны нашим семьям, менеджменту, работающей с нами команде, сотрудниками радио-станций и, самое главное, нашим верным поклонникам, которые оставались с нами все эти 46 лет, несмотря на взлеты и падения", - прокомментировал возвращение Eagles Дон Хенли, 71-летний певец и соучредитель группы. После смерти второго основателя коллектива Гленна Фрая в начале 2016 года, группа обновила состав и возобновила гастроли. Следующая серия концертов должна состояться в сентябре в США.