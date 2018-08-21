Италия: Мигрантам проход запрещён

Корабль итальянской береговой службы Diciotti со спасёнными в Средиземном море мигрантами допустили в сицилийский порт Катания, однако пассажирам не позволяют сойти на берег без разрешения МВД Италии. Рим дожидается завершения переговоров с европейскими партнёрами о распределении иностранцев.

На борту находятся 177 мигрантов, в том числе 28 детей. Правозащитники призывают высадить их как можно скорее. Представитель организации Save the children Джованна ди Бенедетто в интервью Euronews сравнила решение Италии с захватом заложников: «Эту проблему, конечно, надо решать на европейском уровне, но сейчас на борту остаются люди, там есть те, кто нуждается в особом уходе после очень тяжелого путешествия, кто побывал в ливийских тюрьмах. На борту находятся те, кто пережил пытки, кто столкнулся со всеми видами насилия».

Спасённые береговой охраной мигранты ранее прошли через зону ответственности Мальты. В Валетте заявили, что всё равно не собираются принимать иностранцев, поскольку они сами отказались от мальтийской помощи и настояли на продолжении путешествия в Италию.