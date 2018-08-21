Болт-футболист

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт с Ямайки провел первую тренировку в австралийском футбольном клубе "Сентрал Кост Маринерс". В начале августа легендарный спринтер подписал с ним соглашение, согласно которому будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Ранее Болт заявил, что его цель - сыграть за "Манчестер Юнайтед".

Усэйн Болт: "Я впервые получил возможность потренироваться, выйти на уровень профессионального футболиста, поэтому я не знаю пока, чего ожидать. Я здесь, чтобы заставить себя научиться как можно большему. Я сразу сказал тренеру - послушай, я здесь, чтобы начать все с чистого листа, независимо от того, что я умел раньше и что видел по телевизору. Я здесь, чтобы учиться и становиться лучше".

Некоторые скептики сомневаются в том, что самый быстрый человек на земле сможет ярко проявить себя как футболист. А главного тренера Майка Малвейя обвиняют в рекламном трюке для повышения популярности команды, которая за последние четыре сезона не смогла ни разу выйти в плей-офф.

Майк Малвей, тренер: "Сколько золотых медалей он выиграл? Восемь золотых медалей на Олимпийских играх! Это невозможно сделать, имея только большие физические способности. И если он сможет поделиться своим опытом с нашими игроками, которые, как я говорю, вышли из подвала, чтобы попытаться подняться на вершину, это может быть здорово для любого из наших молодых ребят, с которыми мы подписали контракты".

Если форма 32-летнего спортсмена будет удовлетворять тренерский штаб, выйти на поле в составе австралийской команды Болт сможет уже 31 августа во время первого товарищеского матча.