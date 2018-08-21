Азия Ардженто контратакует: "Это - травля!"

"Травля" - так охарактеризовала публикацию New York Times, обвиняющую ее в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему итальянская актриса Азия Ардженто - одна из ключевых фигур скандала вокруг Харви Вайнштейна, а также движения #MeToo.

"Я глубоко шокирована и оскорблена тем, что прочитала в новостях, - написала она в коммюнике, распространенном ведущими информагентствами. - Все это - полная ложь, я никогда не вступала в сексуальные отношения с Беннетом!"

По данным газеты, которая опирается на документы, посланные редакции анонимным источником, Ардженто согласилась "заплатить 380 тысяч долларов" молодому актеру и рок-музыканту Джимми Беннетту за молчание. По его словам, 37-летняя актриса принудила его вступить в связь в 2013 году, хотя ему на тот момент было 17, то есть на год меньше установленного законом возраста.

New York Times пишет, что ознакомилась с исковым заявлением Беннетта, в котором он требует 3 с половиной миллиона долларов в счет морального ущерба, причиненного Ардженто и сказавшегося впоследствии на его психическом состоянии и - соответственно - финансовой ситуации. Газета также утверждает, что видела подписанное актрисой в апреле этого года соглашение о выплате Беннетту денег. Ранее сама Азия Ардженто и ее представители объяснили выплаты молодому актеру как "помощь".