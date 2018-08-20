Почта шла восемь лет

Посылка нашла адресата — спустя восемь лет. На Западном берегу Иордана получили более 10 тонн писем и пакетов. В 2010 году Израиль отказался пропускать эти отправления, которые шли через территорию Иордании. Там корреспонденция все эти годы и хранилась.