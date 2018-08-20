Посылка нашла адресата — спустя восемь лет. На Западном берегу Иордана получили более 10 тонн писем и пакетов. В 2010 году Израиль отказался пропускать эти отправления, которые шли через территорию Иордании. Там корреспонденция все эти годы и хранилась.
Почта шла восемь лет
Почта шла восемь лет
Сейчас её сортируют в почтовом отделении Иерихона. Есть и частные письма, и посылки: детские игрушки, одежда, даже инвалидные коляски.
«Допустим, я заказал футболку для своей дочери. Но посылка вовремя не пришла, а теперь одежда может и не подойти, ведь дочка выросла», — говорит сотрудник почты.
Многие посылки по адресу так и не дойдут: некоторые товары за восемь лет испортились, а на некоторых отправлениях уже невозможно разобрать адрес.
Власти Израиля сообщили, что старую корреспонденцию разрешили отправить лишь в виде исключения. Прямая доставка почты на палестинские территории из-за рубежа серьёзно ограничена или вовсе невозможна: как в целях безопасности, так и из-за неоднозначного политического статуса.