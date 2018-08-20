В Анкаре обстреляли здание посольства Соединённых Штатов. Как сообщают в полиции, инцидент произошёл ещё до рассвета: неизвестный подъехал к диппредставительству на автомобиле белого цвета и открыл огонь.
Обстреляно посольство США в Анкаре
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Обстреляно посольство США в Анкаре
Местные издания сообщают о нескольких выстрелах. По меньшей мере одна из пуль попала в окно помещения для охраны. Никто не пострадал, более того, само посольство на этой неделе не работает в связи с исламским праздником Курбан-байрам.
В дипломатическом представительстве поблагодарили правоохранителей за оперативную реакцию. Полиция сообщает о начале расследования, неизвестного стрелка разыскивают.