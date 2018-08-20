Турция: рынки демонстрируют умеренный оптимизм

Умеренный оптимизм проявили в отношении Турции в понедельник биржи и инвесторы учитывая, что напряженность между Анкарой и Вашингтоном не перестает расти. К середине дня турецкая лира потеряла 1,3 %, ее стоимость составляла 6,1 за доллар.

Накануне вечером стало известно, что администрация президента США отказалась от предложения Анкары увязать вопрос об освобождении из-под домашнего ареста пастора Эндрю Брансона с прекращением разбирательства в отношении турецкого Halkbank. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия Wall Street Journal. Halkbank грозят в США штрафы на миллиарды долларов в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана. Отказ от обмена, по мнению специалистов, создает условия для принятия США очередного пакета ограничительных мер против Анкары.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-

под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам Брансона. 1 августа Минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" - последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Анкара считает, что сторонники Гюлена были организаторами попытки госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году. 7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

В телеобращении, записанном по случаю празднования Курбан-байрама и переданного в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так прокомментировал происходящее: "Нет никакой разницы между нападками на нашу экономику и нападками на нашу религию и наш флаг. Из цель одинаковая: поставить Турцию на колени, взять ее в заложники".

В пятницу Министерство финансов и казначейства Турции объявило о новом пакете мер по поддержке экономики страны на фоне изменений курса валют. Сообщается, что банки республики продолжат кредитование, а для сохранения наличности компаний будет обеспечена гибкость в сроках погашения и ценообразовании. При этом банки не будут требовать у заемщиков погашения части задолженности по кредитам, образовавшейся вследствие изменения курса валют. 10 августа турецкая лира обновила исторический рекорд падения, завершив день на отметке 6,41 лиры за доллар.