Полиция Анкары задержала двух человек, которых подозревают в причастности к обстрелу посольства США. Сообщается, что арестованные сознались. Это двое мужчин 38 и 39 лет. У них обнаружен пистолет, из которого стреляли по дипмиссии, найден и автомобиль, на котором нападавшие скрылись.
Задержаны стрелявшие по посольству США
Сейчас воспроизводится:
Задержаны стрелявшие по посольству США
@ Copyright :Reuters
Посольство было обстреляно на рассвете в понедельник. В сторону представительства США было выпущено шесть пуль, три попали в будку охраны. Никто не пострадал: на этой неделе дипмиссия закрыта по случаю исламского праздника Курбан-байрам.
Инцидент произошёл на фоне нового обострения отношений между США и Турцией.