Задержаны стрелявшие по посольству США

Полиция Анкары задержала двух человек, которых подозревают в причастности к обстрелу посольства США. Сообщается, что арестованные сознались. Это двое мужчин 38 и 39 лет. У них обнаружен пистолет, из которого стреляли по дипмиссии, найден и автомобиль, на котором нападавшие скрылись.