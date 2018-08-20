Испанский гонщик Фернандо Алонсо лишился победы на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость "6 часов Сильверстоуна".
Алонсо дисквалифицирован
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Алонсо дисквалифицирован
Как оказалось, машина двухкратного чемпиона мира в "Формуле-1", финишировавшая первой, нарушила технический регламент.
Та же участь постигла и ещё один автомобиль Toyota, пришедший к финишу вторым.
Таким образом победа досталась швейцарской команде Rebellion Racing.
Тем не менее, Toyota сохраняет лидерство в чемпионате и намерена обжаловать решение о дисквалификации своих автомобилей.
Ранее Алонсо, выступающий параллельно в Формуле-1, заявил о желании покинуть королевские гонки по окончании сезона 2018.
Его в команде McLaren заменит соотечественник Карлос Сайнс.