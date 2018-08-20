Total уходит из Ирана

Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Иране. Об этом заявил министр энергетики этой страны. Ранее в Total заявили о намерении покинуть иранский проект в связи с санкциями, которые после одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном повторно вводят США. В заявлении указывалось, что из-за американских санкций компания не сможет продолжать участвовать в проекте "Южный Парс - 11" и вынуждена будет прекратить все операции с ним до 4 ноября.