Полиция: нападение близ Барселоны - теракт

"Терактом" назвал попытку нападения на полицейский участок в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат провинции Барселона глава каталонской полиции. На этот час известно, что около 6 утра неизвестный мужчина позвонил в дверь местного комиссариата и, как только дежурная женщина-полицейский открыла, напал на нее с ножом, выкрикивая "Аллах акбар!". Защищаясь, та открыла огонь и застрелила нападавшего.

Никто из стражей порядка в результате инцидента не пострадал. Сразу после нападения меры безопасности во всех комиссариатах Каталонии были усилены.

"В пользу теракта говорит то, что у нападавшего были очевидные намерения убить, в связи с чем у женщины-полицейского не оставалось иного выхода, кроме как открыть огонь на поражение, - пояснил представитель каталонской полиции Рафаэл Комес. - Уже начато расследование преступления, квалифицированного как "теракт", поскольку нападавший выкрикивал "Аллах акбар!" и другие призывы, которые не смогли разобрать присутствующие".

Комес тем не менее отказался прокомментировать распространенную испанскими СМИ информацию о том, что нападавший - выходец из Алжира 29 лет. Следствие сначала хотело бы удостовериться, что найденные при убитом документы принадлежат именно ему.

Инцидент произошел через три дня после первой годовщины теракта в Каталонии. 17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Через несколько часов в населенном пункте Камбрильс в провинции Таррагона - при попытке осуществить теракт - полиция ликвидировала пятерых участников террористической ячейки.

Жертвами нападений стали 16 человек, еще около 130 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".