Быть студентом обходится все дороже

Слишком высокая плата за жилье и дорогой общественный транспорт, по данным доклада французского студенческого профсоюза Unef, опубликованного в понедельник, стоимость жизни для европейских студентов в 2018 году в очередной раз увеличилась.

В этом году посещать высшее учебное заведение будет стоит на 1,3 % дороже, чем в прошлом (для сравнения: в 2017-м стоимость жизни выросла еще больше: на 2,09 %).

После получения стипендий и других пособий студентам приходится ежемесячно выкладывать по 837 евро в месяц, рассчитал Unef. Самыми дорогостоящими для студенческой жизни европейскими городами являются Лондон, Цюрих и Манчестер, а Бухарест, Афины и Бремен входят в число наиболее доступных для молодежи университетских центров, по информации платформы Nestpick.

Вторая статья расходов в студенческом бюджете - транспорт. По данным профсоюза, в 10 ведущих французских городах стоимость студенческого проездного превышает 300 евро в месяц. Unef требует от властей ввести специальный тариф, взяв на себя половину суммы. Он также выступает за введение максимальной арендной платы за жилье для студентов (в Париже и Лилле эта инициатива федеральной власти была отменена через суд).

Чтобы жить в более менее приемлемых условиях, 46% французских студентов вынуждены работать параллельно с учебой, что является главной причиной их отчисления из университета в связи с неуспеваемостью, напоминает Unef.