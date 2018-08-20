Россия поможет сирийским беженцам вернуться из Ливана

Россия окажет всяческую помощь по возвращению в Сирию беженцев, которые сейчас обитают в Ливане. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с с ливанским коллегой Джебраном Бассилем.

При этом российский министр подверг критике действия стран Запада и институтов ООН — Совета Безопасности и УВКБ, которые, по его словам, всячески препятствуют возвращению сирийцев на территории, подконтрольные правительству Башара Асада:

«У нас единая с Ливаном позиция, которая заключается в том, что уже созданы условия для того, чтобы беженцы начали возвращаться. Этот процесс уже начался. Мягко говоря, контрпродуктивно выдвигать искусственные требования, затрудняющие возвращение для беженцев уже сегодня к своим очагам», — сообщил Лавров.

Среди соседей Сирии Ливан — вторая по числу принятых беженцев страна. По данным УВКБ, там почти миллион зарегистрированных мигрантов; учитывая незарегистрированных, число может достигать полутора миллионов.

Для совсем небольшого государства это огромная, почти непосильная нагрузка. Вопрос возвращения сирийцев для Бейрута сейчас один из важнейших. На встрече с Лавровым Бассиль подчеркнул, что ради решения этой проблемы его страна готова участвовать в восстановлении инфраструктуры и мирной жизни в Сирии.