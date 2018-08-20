Обвал лиры: туристы рады

Обвал турецкой лиры сделал эту страну еще более привлекательной для туристов. Иностранцы говорят, что стали тратить меньше. Европейцы не упускают возможность и рвутся на турецкие побережья и рынки.

Микаэль Дженсен, датский турист

"За 12 дней здесь мы сэкономили на еде и покупках уже несколько тысяч, это неплохо"

С падением цен турецкие пляжи переполнены. Отдыхающие, среди которых много европейцев, радуют местных жителей.

Пьерджорджио Закья, итальянский турист

"Туристам сейчас здесь выгодно, с евро это очень удобно"

Хатис Демир, продавщица

"Скоро мы перестанем голодать, если так будет продолжаться, нам это только на пользу"

Но обвал лиры беспокоит риэлторов.

Йонна Эльсборг, владелица пансиона

"Больше всего я опасаюсь падения цен на жильё и того, что недвижимость просто обесценится"

Несмотря на выгоду для себя, туристы надеяться, что экономическая ситуация в стране изменится.

Пьерджорджио Закья, итальянский турист

"Я надеюсь, что все политические проблемы в этой стране закончатся. Неправильно давить на всю страну и её население"

Многие, как Ибрагим, верят, что ситуация наладится.

Ибрагим Филанджи, торговец

"Мы поддерживаем нашу страну и доверяем Эрдогану. Он спасёт нас от всех проблем"