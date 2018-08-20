Итальянское судно Diciotti с мигрантами, дрейфующее уже пятые сутки у берегов Лампедузы, направится на Сицилию. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Италии в "Твиттере".
Италия может вернуть в Ливию около 200 мигрантов
Италия может вернуть в Ливию около 200 мигрантов
Ранее Мальта отказалась впустить судно со 177 мигрантами в порт своей страны, в ответ глава МВД Италии призвал Евросоюз применить санкции против мальтийского правительства.
Тове Эрнст, представитель комиссии ЕС по вопросам миграции:
"Евросоюз не станет принимать решения по поводу того, какая именно страна должна принять мигрантов, спасенных в море, страны сами должны договориться, кто возьмет на себя эту ответственность".
Италия, призывающая Евросоюз не оставлять страну наедине с проблемой мигрантов, согласилась принять нелегалов при условии, что их распределят между странами ЕС. В противном случае Рим грозит отправить мигрантов обратно в Ливию.
Антонио Чаварелли, представитель береговой охраны Италии:
"Сейчас самое время для того, чтобы Европейское правительство приняло решение. 40 членов экипажа судна не могут решить эту политическую проблему самостоятельно".