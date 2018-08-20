Встреча корейских семей спустя 65 лет

Они не виделись долгие годы. Многие не смогут узнать своих родных. Южная и Северная Корея проводит первую за последние три года встречу разделенных войной семей.

Около 57 тыс. человек, проживающих в Южной Корее, оказались разлучены со своими близкими во время Корейской войны 50-х годов .

В мероприятии, проходящем в курортной зоне Кымгансан в КНДР, принимают участие порядка 250 человек с обеих сторон, большинство из них старше 80 лет.

Кореянка Ли Гымсам:

"Я уверенна, что я его не узнаю. Ему было 3 года, когда мы виделись последний раз, сейчас ему 71. И он меня тоже не узнает. Я хочу у него спросить, как он прожил все эти годы, воспитала ли его другая семья или он жил всё время со своим отцом".

С середины 80-х годов Республика Корея и КНДР провели более десятка таких встреч, в ходе которых около 22 тыс. пожилых корейцев смогли впервые увидеть своих родных и близких.

Первая из них состоялась в 85 году, затем встречи были возобновлены лишь в 2000 году и продолжались с перерывами до октября 2015 года.