Изношенность конструкций, перегруженный трафик, загрязнение воздуха. Возможные причины, которые превратили мост Моранди в руины за считанные секунды.
Мост Моранди: комбинация факторов как причина
Мост Моранди: комбинация факторов как причина
Следователи уверены: сразу несколько факторов одновременно могли привести к обрушению. Некоторые элементы указывают на то, что мост треснул, а потом обрушился.
Экспертам предстоит потратить недели, а то и месяцы, чтобы окончательно установить причину трагедии, в результате которой погибли 43 человека.
Роберто Феррацца, инженер
"Мы думаем, что речь идёт о нескольких факторах одновременно: состарившиеся материалы, дорожный трафик, который в последнее время в 4 раза превышал запланированный в момент проектирования, а также загрязнение воздуха. Мост не упал по своей проекции, он сначала треснул, а затем обрушился, сегодня мы нашли куски, которые согнуты с одной стороны".
Мост был открыт в 67-м году. 14 августа один из его пролётов обрушился с десятками автомобилей.
Власти Италии уже начали процедуру отзыва лицензии у компании "Автострада", которая занималась эксплуатацией моста.