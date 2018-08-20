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Италия

Мост Моранди: комбинация факторов как причина

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Мост Моранди: комбинация факторов как причина

Мост Моранди: комбинация факторов как причина
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Изношенность конструкций, перегруженный трафик, загрязнение воздуха. Возможные причины, которые превратили мост Моранди в руины за считанные секунды.

Следователи уверены: сразу несколько факторов одновременно могли привести к обрушению. Некоторые элементы указывают на то, что мост треснул, а потом обрушился.

Экспертам предстоит потратить недели, а то и месяцы, чтобы окончательно установить причину трагедии, в результате которой погибли 43 человека.

Роберто Феррацца, инженер

"Мы думаем, что речь идёт о нескольких факторах одновременно: состарившиеся материалы, дорожный трафик, который в последнее время в 4 раза превышал запланированный в момент проектирования, а также загрязнение воздуха. Мост не упал по своей проекции, он сначала треснул, а затем обрушился, сегодня мы нашли куски, которые согнуты с одной стороны".

Мост был открыт в 67-м году. 14 августа один из его пролётов обрушился с десятками автомобилей.

Власти Италии уже начали процедуру отзыва лицензии у компании "Автострада", которая занималась эксплуатацией моста.