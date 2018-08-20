Вынужденный переезд. Пострадавшие от обрушения моста в Генуе начинают постепенно заселяться в новое жильё. Более шестисот человек были вынуждены покинуть свои дома по соображениям безопасности. Многие их них до сих пор жили во временных центрах. Эта пятиэтажка станет новым домом для нескольких семей.
Вынужденный переезд
Вынужденный переезд
Барбара Онето, местная жительница
"Я говорю своим родителям: по крайней мере в нашей семье никто не погиб.... Кирпичные здания всегда можно построить заново, а вот человеческую жизнь - нет"
Власти пообещали подготовить более 300 квартир к концу октября. Многие по-прежнему не могут забрать свои вещи у себя дома из-за риска обрушения других частей моста. Но власти заверяют, что всё под контролем.
Джованни Тоти, губернатор Лигурии
"Если говорить про возможные обрушения и риски, то, конечно, какой-то риск всё же есть. Но никого не осталось в домах под мостом, поэтому в любом случае, даже если что-то произойдёт и части моста обвалятся, для людей не будет никаких последствий и угроз".
Пока семьи привыкают к новому жилью, Генуя учится жить без моста, который был символом города на протяжении 50 лет.