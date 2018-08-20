В понедельник, 20 августа, двое вооружённых ножами мужчин попытались прорваться на территорию ОВД Шалинского района. В результате инцидента двое полицейских получили ножевые ранения, а нападавшие были убиты ответным огнём.
Нападения на полицейских в Чечне
Нападения на полицейских в Чечне
Также СМИ сообщили о двух других нападениях - в Грозном и селе Мескер-Юрт.
"Интерфакс" передал, что четверо из пяти боевиков были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил, - ссылается информагентство на своего собеседника.
Предположительно, нападавшие хотели подорвать газовые баллоны на въезде в Грозный.
Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Чеченские власти заявили, что участники нападения были несовершеннолетними, самому младшему из них было 11 лет.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что все "попытки нападений" сорваны, а обстановка в республике "абсолютно спокойная".