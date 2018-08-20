Танец российского лидера Владимира Путина на свадьбе главы внешнеполитического ведомства Австрии сразу стал предметом пересудов и критики за рубежом.
Путин станцевал на свадьбе в Австрии и улетел в Германию
Путин станцевал на свадьбе в Австрии и улетел в Германию
Фотографии и видео, на которых российский президент танцует с невестой, Карин Кнайсл, разошлись по социальным сетям, став очередным мемом. Путин присутствовал на бракосочетании в минувшую субботу по личному приглашению от главы австрийского МИДа.
Критикой по поводу происходящего отозвалась Народный депутат Украины Анна Гопко: в своём твиттере она написала, что свадьба - дело приватное, а присутствие Путина явно лишает мероприятие нейтрального статуса. "Отныне Австрия уже не сможет быть посредником [на переговорах] по Украине", - отметила Гопко.
Своё разочарование выразил также глава МИД Украины Павел Климкин.
В Кремле на критику со стороны Киева никак не отреагировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил лишь, что решение о приезде Путина на свадьбу было связано с тем, что его "лично пригласила госпожа Кнайсль".
Карин Кнайсл не состоит в каких-либо политических партиях. На пост главы МИД она была назначена правящей в Австрии право-радикальной Партией Свободы, у которой подписано соглашение о сотрудничестве с российской партией власти "Единая Россия".
Посетив свадьбу в Австрии, Владимир Путин отправился с официальным визитом в соседнюю Германию, где провёл переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Это первая официальная встреча лидеров двух стран за последние 5 лет. На повестке дня, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток 2". После его запуска Германия займёт ключевую роль в импорте российского газа в Западную Европу.