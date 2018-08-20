Папа призвал разоблачать священников-педофилов

Папа римский Франциск обратился ко всем католикам с письмом, в котором призвал их разоблачать священников-педофилов, и заверил, что церковь больше не будет допускать укрывательства их преступлений. В своем послании понтифик напомнил о публикации в США доклада американского суда, содержащего данные о случаях растления католическими священниками несовершеннолетних детей в штате Пенсильвания. Франциск отметил, что большая часть этих случаев относится к прошлому, однако подчеркнул, что зло, причиненное священниками-педофилами, не должно быть забыто, чтобы такое больше не повторялось.