Властелин неба

Десятки тысяч людей приняли участие в международном фестивале по запусканию воздушного змея, который прошел в парке Galle Face Green в Коломбо на Шри-Ланке.

По словам организаторов, около 3000 человек приехали сюда со всех уголков Азии, чтобы поучаствовать в этом красочном мероприятии. Воздушные змеи разных форм и размеров раскрасили небо над островом в разные цвета. Восхищенные гости фестиваля не могут оторвать взгляд от летающих в небе бумажных змеев.

Фестиваль прошел в воскресенье. Это второе мероприятие подобного рода. Организаторы надеются привлечь интерес гостей к мероприятию, чтобы фестиваль стал ежегодным праздником.