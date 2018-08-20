Самое мощное наводнение за последние 100 лет
На Индию обрушились сильные муссонные ливни, ставшие самыми мощными за последние 100 лет. Число погибших из-за наводнения продолжает расти. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 400 человек. Продолжается поисково-спасательная операция.
Особенно пострадал штат Керала на юго-западе Индии. Там уровень воды по-прежнему продолжает повышаться. Несколько городов, в частности Чалакуди и Триссур, практически полностью затоплены, крупнейший аэропорт штата - Кочин - будет открыт не ранее 26 августа. По прогнозам метеорологов, в понедельник ливень ослабнет, но небольшой дождь продолжится до субботы. Сезон дождей в Индии длится до сентября.