"Ponte 16100": гнев и боль на бумаге

В Генуе мирная акция в память о погибших в результате обрушения моста Моранди собрала несколько сотен человек. «Показать гнев и боль мирным путём» - так описали инициативу организаторы. На многометровом листе бумаги любой желающий может написать самое важное. "Ponte 16100", где ponte в переводе с итальянского – мост, а 16100 – индекс города. Организаторы уверены, что несмотря на гнев, не обязательно выходить на улицу с криками и лозунгами. «Самое важное сейчас – это тишина», - уверены они, предлагая написать любому написать то, что каждый посчитает для себя самым важным.