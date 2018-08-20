Срочная новость

Срочная новость

"Ponte 16100": гнев и боль на бумаге

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"Ponte 16100": гнев и боль на бумаге

В Генуе мирная акция в память о погибших в результате обрушения моста Моранди собрала несколько сотен человек. «Показать гнев и боль мирным путём» - так описали инициативу организаторы. На многометровом листе бумаги любой желающий может написать самое важное. "Ponte 16100", где ponte в переводе с итальянского – мост, а 16100 – индекс города. Организаторы уверены, что несмотря на гнев, не обязательно выходить на улицу с криками и лозунгами. «Самое важное сейчас – это тишина», - уверены они, предлагая написать любому написать то, что каждый посчитает для себя самым важным.

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Корейские семьи увиделись впервые спустя более чем полвека

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Корейские семьи увиделись впервые спустя более чем полвека

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