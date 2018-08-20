Греция отправилась в свободное плавание

По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси, за восемь лет Греция смогла добиться профицитного бюджета. В Брюсселе ожидают, что рост греческой экономики в 2018-2019 годах останется на уровне 2 процентов. В то же время Московиси призывает не терять бдительности:

"Не стоит думать, что больше не нужна дисциплина, что в будущем можно обойтись без реформ, что можно забыть уроки прошлого. Это было бы глупо. Сейчас Греция – это обычная страна. Что имеется в виду? Это значит, что программа помощи осталась позади. Это значит, что в дальнейшем мы не будем следить за тем, какие реформы проводит Греция. Это значит, что мы теперь не будем навязывать стране те или меры меры или решения".

Тройка кредиторов оказывала Греции помощь с 2010 года. В обмен страна была вынуждена принять пакет мер жесткой экономии. Среди них сокращение зарплат, урезание социальных выплат, повышение пенсионного возраста, увеличение налогов. Эти шаги правительства вызвали огромное недовольство у жителей страны.