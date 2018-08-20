Вспышка кори в Европе

Европа столкнулась с рекордной вспышкой кори. Только за первое полугодие зарегистрирована 41 тысяча случаев заражения, — это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда был зафиксирован наивысший уровень заболеваемости за последние десять лет.