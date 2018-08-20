Европа столкнулась с рекордной вспышкой кори. Только за первое полугодие зарегистрирована 41 тысяча случаев заражения, — это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда был зафиксирован наивысший уровень заболеваемости за последние десять лет.
Вспышка кори в Европе
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Вспышка кори в Европе
В сообщении Всемирной организации здравоохранения сказано, что хуже всего дела обстоят на Украине, где корью заразились 23 тысячи человек. Среди стран с особенно высоким уровнем заболеваемости оказалась и Россия.
Вспышку смертельно-опасного заболевания в ВОЗ связывают с ростом популярности движения противников прививок. Для предотвращения эпидемии необходимо поддерживать вакцинацию на уровне 95%, — отмечают эксперты.
Родители между тем опасаются негативных последствий прививок, а наиболее радикальные активисты обвиняют медиков и фармацевтов в искажении информации о работе иммунной системы ради продажи вакцин.