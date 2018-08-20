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Израиль

Скончался Ури Авнери: первый израильтянин, встретившийся с Арафатом

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Скончался Ури Авнери: первый израильтянин, встретившийся с Арафатом

Авнери и Арафат в 2002 г.
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Reuters
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В Израиле на 95-м году жизни умер политик и общественный деятель Ури Авнери, известный своей леворадикальной антисионистской позицией.

Ещё до образования Государства Израиль он придерживался идеи объединить еврейское и арабское национально-освободительные движения, создав на Ближнем Востоке единую федерацию.

Во время войны за независимость Авнери служил в спецназе. На основе своего опыта он писал антивоенные книги, одну из которых запретили к публикации.

В 1950 году он основал журнал «Этот мир», в котором, среди прочего, отстаивал идею создания Палестинского государства как пути к миру на Ближнем Востоке.

Авнери, как считается, стал первым израильтянином, который открыто встретился с Ясиром Арафатом: в 1982 году в осаждённом Бейруте. За это его собственная мать лишила Ури наследства.