Индонезийский остров Ломбок продолжает трясти: за сутки там зафиксировано несколько подземных толчков магнитудой 6,3-7. Поступают сообщения о первых погибших.
Очередное землетрясение в Индонезии: новые жертвы
Очередное землетрясение в Индонезии: новые жертвы
Представитель индонезийской службы по чрезвычайным ситуациям уточнил, что землетрясение ощущалось отчетливо, многие люди в панике выбегали из домов. Сведения о пострадавших уточняются; угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались также на соседнем курорте Бали.
Индонезийские службы приведены в состояние повышенной готовности. Неслучайно: пятого августа к северу от Ломбока сильное землетрясение убило 460 человек.
Частые землетрясения в регионе специалисты объясняют тем, что Индонезия расположена на стыке трех литосферных плит, и наиболее активная из них – Тихоокеанская, постоянно движется и уходит под Евроазиатскую, вызывая подземные колебания.