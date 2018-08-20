Мэрия немецкого города Гамбург выставила на продажу домики, в которых когда-то размещали беженцев. Начальная цена одной такой постройки площадью 28 квадратных метров составила тысячу евро.
В Гамбурге выставили на продажу домики для беженцев
В Гамбурге выставили на продажу домики для беженцев
"Бывшее жилье для беженцев, вторичка, хорошо сохранившиеся, крепкие деревянные дома," говорится в Твиттере городского отдела по работе с беженцами со ссылкой на объявление на eBay.
Всего на продажу было выставлено 50 деревянных домиков с обязательным условием перенести покупку на другое место за свой счет.
Интерес к объявлению, в котором говорилось, что домики можно использовать, как студию для занятий йогой, мастерскую или гостевой домик, был настолько велик, что через два дня оно пропало с сайта.
"Из-за большого интереса, мы убрали объявлление, - написали в Твиттере отдела. - Но все заинтересованные лица, которые с нами связались, получат ответ."
Постройки были куплены три года назад во время большого наплыва беженцев. Теперь их продают за ненадобностью, поскольку число мигрантов, прибывающих в Европу, сильно сократилось.
Всего за время миграционного кризиса в Германию прибыли 890 тысяч человек.