Есть ли жизнь на родине после эмиграции

Финансовый кризис в Греции грозит стране тяжёлыми долгосрочными проблемами, в частности, недостатком квалифицированных кадров. Тысячи молодых людей предпочли работать и жить за границей, и лишь каждый пятый в принципе допускает возможность возвращения на родину, — приводит Financial Times данные соцопросов среди греков в Голландии и Великобритании. Основными причинами эмиграции «экспаты» называют безработицу и чрезвычайно низкий уровень оплаты труда как начинающих, так и опытных работников.

Кристиана Петса покинула Грецию после окончания Университета: «Кризис застал меня и моих сверстников, когда мы заканчивали старшую школу. Мы на себе ощутили, насколько изменилась жизнь по сравнению с тем, что было в школьные годы, и особенно с тем, как жили наши родители. Жизни в последние годы перед ВУЗом изменилась кардинально. А потом ещё были университетские экзамены. Для нашей семьи это было особенно тяжело, ведь мои родители - учителя, им неоднократно сокращали зарплату».

Минимальный размер оплаты труда в Греции составляет 586 евро, с учётом налогов — это менее пятисот евро в месяц. Для семейных работников планка чуть выше: немногим более 550 евро после выплаты подоходного налога. Для сотрудников младше 25 лет МРОТ ещё ниже. И это на фоне значительного смягчения требований к соблюдению прав трудящихся.

«Когда вы просите кого-то работать на полную ставку, с переработками, с огромным стрессом и большим количеством неприятностей, — это не та зарплата, которую молодые люди ожидают», — объясняет Петса. Она, правда, относится к тем эмигрантам, которые ещё планируют вернуться и найти достойную работу на родине в будущем:

«Я надеюсь, через пять лет что-то изменится в лучшую сторону, будут, наконец, инвестиции, которые позволят реализовать эти улучшения, появятся рабочие места. Впрочем, я не думаю, что всё переменится быстро, что мы увидим эти перемены в повседневной жизни».

За десятилетие Грецию покинули около 400 тысяч граждан, большинство из них — в возрасте от 20 до 40 лет. Среди квалифицированных специалистов особенно много врачей, инженеров и программистов. В греческой медицине теперь отмечают нехватку кадров: только из Афин уехали более десяти тысяч лицензированных врачей, всего же Греция потеряла около 19 тысяч медиков.

Глава Афинской ассоциации врачей Георгиос Патоулис говорит о системных проблемах, которые связаны с утечкой мозгов: «Мы видим, как стареют штаты сотрудников больниц, но они не нанимают новых людей, чтобы передавать свои знания новым врачам. Мы имеем дело с низкой заработной платой и, конечно, есть проблема безработицы».

По данным Афинской ассоциации врачей, в Греции сейчас не хватает 8 тысяч медиков.