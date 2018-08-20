Греки не видят повода для оптимизма

Обретение Грецией финансовой независимости, по мнению многих экспертов, - это шаг вперед, но не выход из сложившейся ситуации. Несмотря на то, что страна официально завершила крупнейшую в истории программу финансовой помощи, в рамках которой получила кредиты на сумму более чем в 260 миллиардов евро, ни высокая безработица, ни острые экономические проблемы никуда не исчезли. Многие простые граждане Греции настроены далеко не оптимистично и с опаской смотрят в будущее.

"Мы выходим из программы помощи, но будет ли расти зарплата? Будут ли снижаться налоги? И вообще, ожидает ли нас лучшее будущее? Мы пока ничего не знаем, время покажет", - говорит этот житель Афин.

"Выход из этой программы ничего не значит, потому что заработная плата не будет повышаться, медицинские услуги просто ужасны, все ужасно, поэтому для нас в этом нет ничего хорошего. У нас нет повода быть счастливыми и радоваться жизни", - считает эта женщина.

"Я пенсионер, и 30-го числа каждого месяца я с опаской жду, не сократилась ли моя пенсия. И чему, по-вашему, я должен радоваться?", - говорит этот мужчина.

Чтобы рассчитаться с огромными долгами, греческому правительству необходимо держать жесткий контроль над государственными расходами, а также найти способ обеспечить работой и достойной зарплатой людей, чтобы и они могли погасить свои ссуды. Доля просроченных кредитов в банковской системе страны - более чем в 10 раз выше средней по Европе.