Новак Джокович побеждает в Цинциннати и первым из теннисистов собирает "Золотой Мастерс". В финале американского супертурнира сербский теннисист обыграл швейцарца Роджера Федерера, который так и не смог найти нужные настройки и допустил 39 невынужденных ошибок.
Новак Джокович собрал "Золотой Мастерс"
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Новак Джокович собрал "Золотой Мастерс"
В начале второго сета швейцарский теннисист взял было подачу соперника, то быстро растерял преимущество и вновь позволил Джоковичу захватить инициативу.
Сербский теннисист почти не допускал ошибок на своей подаче, а подачу своего соперника взял трижды и победил со счетом 6:4, 6:4.
Для Джоковича это первая победа в Цинциннати, и он стал единственным теннисистом в истории, имеющим в своем активе победы на всех девяти турнирах серии "Мастерс". Собирать "Золотой Мастерс" серб начал в 2007 году, победив в Майами.
А всего в активе Джоковича 31 "мастерская" победа. На две больше - только у Рафаэля Надаля.